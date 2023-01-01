台船(2208)為照顧集團員工，由旗下百分之百持股子公司台船防蝕科技於高雄市小港區興建住宅「船佳堡」，售予台船集團內部員工，藉此吸引人才留任。目前登記意願約有1900多名，名額只有156戶，中籤率僅8％，員工認購相當踴躍。

台船在總部大會議廳舉辦員工認購說明會，現場報名員工踴躍。董事長鄭文隆表示，居住其實是人生中比中較為大筆的支出，因此如何降地員工的付款壓力是本案的精神主軸，在取得土地之前也嘗試過取得相關國營事業土地，但受限台船目前已經民營化並未適用相關法規，因此轉由以合建方式取得土地。

台船防蝕總經理陳秋妏指出，本次營建業務成立，除了開展新業務外，也希望跨足該領域將建案部分房屋平價提供予員工，除了降低員工住的壓力，落實建築安全品質透明化的理念，提升施工品質的控管，確實保障消費者居住安全需求。

「船佳堡」規畫地下3層、地上15層，產品規畫為2房、2+1房、3+1房，住宅戶數共規畫156戶，有關員工最關心房屋售價部分，目前暫定空屋價為26~28萬/坪，相較於鄰近建案空屋開價33~35萬/坪，約在8折左右，展現公司照顧員工居住需求，目前計畫含裝潢精裝屋出售，正式包含裝修後售價公開約在112年第2季，達成員工交屋日即為入厝日，減輕員工入住面臨裝潢困擾、佔用電梯、裝潢汙染及裝潢支出等4大問題。

認購資格部分，台船集團包括：台船、台船防蝕、台船動力、台船環海、環海翡翠、台船營造興業、藍傑有限公司正式員工皆有認購資格，目前登記意願約有1900多名，名額只有156戶，因此採公開抽籤方式進行。其中，45歲以下首購、家中有未成年子女、5年內新婚夫妻、單身未婚者皆有再獲加權抽籤機會，台船為照顧特殊族群，對於身心障礙、原住民、新住民等皆有加權照顧措施。為避免炒作房地產及落實照顧實際有居住需求員工，已抽籤取得房屋者5年之內皆不可轉售。