第一次賣屋的屋主，對於售屋流程、稅費一概不知，往往「霧煞煞」，信義房屋公益忠明店廖楷鈞就遇過一屋主曾找過同業委託「只收到一份委託書，就叫我一直在上面簽名」，有聽沒有懂，沒有相關資料可參照，有疑問也不知該如何問起，賣屋過程感到很不安心；廖楷鈞運用信義房屋統一的資源及強大的代書團隊資源，邏輯化、系統化逐一講解買賣屋流程、履約保證等相關資料，讓屋主好安心。

廖楷鈞回想，他曾遇過一名屋主，10多年前與建商買屋，事隔多年才賣屋，因此他僅有與建商購屋的薄弱印象，完全不知出售中古屋需要什麼流程，就連「履約保證是什麼都不知道」。他先從解釋為什麼要有履約保證開始，向客戶說明：「早期沒有履約保證，權狀與款項很容易被不法代書騙走，因此有履約保證可以保障消費者權益，讓買賣更安心。」

廖楷鈞說明，整個交易流程，要明確的跟屋主說明，包括不動產說明書，要一項項跟屋主確認，有的屋主「連自家陽台有外推都不知道」，且因為第一次賣屋的屋主，因為缺乏賣屋經驗，因此思緒較為跳躍，例如講解完履約保證後，接著講簽約程序，但客戶可能還未完全理解上一階段詢問的履約保證，又會回過頭來提問履約保證相關問題。

這時信義房屋提供的系統性資訊，就讓第一線業務獲得很大的幫助，廖楷鈞習慣帶一疊厚厚的資料夾，裡頭裝滿相關資訊，只需要一頁一頁的翻到指定資訊，就可以系統化的跟客戶講解，客戶也能接受到邏輯性的資訊，有效消除客戶產生的疑慮，講解過後，客戶也都好評的說「信義房屋房仲的專業與同業只給一張紙相比，高下立見」。

不僅如此，廖楷鈞表示，公司的系統幫助客戶比較同性質產品，並配合實價登錄讓客戶清楚知道目前房屋價值是多少，包括同一社區有多少棟別、各有什麼房型，在系統上可以一目瞭然物件的優勢，也可以清楚的跟屋主說明，公開透明的資訊，往往讓屋主好安心。