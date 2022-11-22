「買賣價金履約保證」是什麼？台灣的成屋買賣付款方式，通常分為「簽約、用印、完稅、交屋」四階段，買方在各階段分別把購屋價款匯進專戶，當賣方需要繳稅、支付仲介服務費等，再經第三方機構審查，才自帳戶撥款，而等到過戶手續完全辦妥，買方確認取得房屋後，其他全部款項也才會撥付給賣方，這就是所謂的履保機制，藉此確保交易金流無虞。

信義房屋說明，成屋買賣付款方式，多依簽約、用印、完稅、交屋等四階段，大多由買方在各階段需支付成交總價的10%、10%、10%、70%。為保障動輒上百萬、甚至上千萬的買賣價金，為確保買方購屋積蓄不會被騙走，賣方則一定拿得到售屋款，信義房屋與安信建經參考美國ESCROW制度，並評估台灣市場情況，民國85年率先研發出「買賣價金履約保證」制度，而針對透過信義房屋成交的買賣雙方，也提供免收成交金額萬分之6履約保證費用的優惠。

履保機制如何運作？信義房屋進一步說明，買方支付簽約款後，賣方會自專戶動用支付仲介服務費；買方支付用印款及完稅款後，賣方則需自專戶支出過戶相關稅費；當過戶完成，買方申貸的銀行貸款核撥後，專戶則可出款清償賣方房貸；最後，交屋階段，買方支付完整交屋尾款，則會結清售屋所得的餘款，交付給賣方。而在每一道出款程序中，都需經第三方機構審查，才能夠出款。

縱使過程中，賣方違約不賣房子，保證銀行會將買方已支付進專戶的購屋款項，加計利息後，全額返還給買方；而若是買方違約不買，則會在結算價款後，交由賣方沒收違約金。換言之，即使過戶流程中出現狀況，透過履約保證機制，仍能確保買、賣雙方價金的安全。

此外，值得注意的是，目前坊間有許多業者提供履約保證服務，而信義房屋的履約保證，也是業界唯一由資本額約千億的銀行擔任保證人（玉山銀行），而非由沒有最低資本額限制的建經公司擔任保證人，對消費者實質保障最高。提醒買賣雙方，履約保證機制能有效預防及避免交易風險，當有買賣不動產需求，仍應搭配履保服務，更能確保交易安全。