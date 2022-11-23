復華證券投資信託公司經理之「復華中國5年期以上政策性金融債券ETF證券投資信託基金」受益憑證將自111年12月26日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心表示，由於該基金於111年11月2日淨資產價值最近30個營業日平均值低於新臺幣1億元，已達終止證券投資信託契約標準，經復華投信向主管機關申請終止該基金之信託契約並獲得核准，爰依據櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第12條之13規定終止櫃檯買賣。

復華投信於該基金終止櫃檯買賣後，仍將持續辦理投資人服務事宜。