根據CME利率期貨顯示，截至11月15日，12月利率會議升息2碼機率攀高至85%、升息3碼機率降至15%。FOMC利率意向點陣圖指出，2024、2025年聯邦資金利率中位數回降到3.875% 及2.875%，意味著Fed前置性升息態度明確，明年升息腳步將適度放緩、後年則轉向降息，一旦聯準會放緩升息將有利全球債市落底回穩。

國泰投信ETF研究團隊主管鄭立誠表示，資產配置是投資人長期投資勝出的關鍵，多元投資有利分散風險，因此站在資產配置的角度，債市資產的配置是不可或缺的。整體看來，今年債券市場歷經Fed激進式升息的洗禮，各債券類別收益率已快速攀升，除了評價面更具吸引力，債券存續期間也有所降低，因此利率上行造成債券價格的波動程度相對降低許多，主因債券存續期間是指「持有債券的平均回本時間」，以年為單位，故存續期間越長，對利率變動越敏感，若為折價買入，則到期殖利率較高，故存續期間相對較短，回本速度較快。

鄭立誠補充，觀察衡量債市波動狀況的美林美債選擇權波動率指數(MOVE Index)，從今年初84攀高至128.6(截至11/15)，顯示今年以來債市震盪劇烈，投資難度明顯提升，建議投資人可透過債券ETF布局，其投資門檻與交易成本會比直接投資債券來得低，還同時享有證交稅優惠。

至於如何挑選債券ETF？事實上，每個景氣循環階段都有相應表現突出的債券類別，若懂得靈活運用不同債券，掌握景氣循環與債市輪動契機，更能讓投資發揮最大效益。鄭立誠分析，根據國際貨幣基金組織(IMF)的預估，全球經濟成長將從2021年的6%，下修至2022年的3.2%、 2023年的2.7%，暗示目前景氣恐陷入衰退循環，處於保守氛圍，此時適合布局違約率較低且表現相對穩健的政府公債與投資等級債，觀察債券評價面，目前殖利率來到相對高檔，投資價值浮現。

法人分析，通膨降溫緩慢導致Fed需更長時間的壓抑需求、升息循環仍未結束，預計帶動信用債利差上升，資金往高評級、防禦性產業標的流入。

以國泰20年美債ETF(00687B)而言，為穆迪信評Aaa最高等級，風險較低、收益相對穩健，納入配置可降低投資收益波動度，有利保護資產收益，截至11/18，追蹤彭博20年期(以上)美國公債指數，其持有至到期的指數殖利率為4.11%；國泰投資級公司債ETF(00725B)與國泰A級公司債ETF(00761B)，前者聚焦信評BBB級的美元息收公司債，追蹤彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數，其持有至到期的指數殖利率為6.12%，後者鎖定信評A等級以上的美元公司債，追蹤彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數，其持有至到期的指數殖利率為5.19%，兩者皆囊括優質企業債券，投資人可針對個人風險承受度調整投資比重，把握目前收益率上揚的投資環境。