美國通膨回落，聯準會升息幅度預計放緩，大量資金湧入資本市場，在台掛牌的ETF也獲得買盤進駐。原型ETF近一周發行張數增加千張以上的就有21檔，其中，債券ETF高達13檔，占比超過6成。統一美債10年Aa-A ETF（00853B），以近一周發行張數增幅近2成，在13檔債券ETF中，奪下增幅冠軍。

若細看這13檔受到買盤青睞的債券ETF，會發現皆為長天期美元債，且多為高評級公司債。這顯示在聯準會升息尾聲、經濟成長急凍的背景下，資金往往優先選擇高評級公司債，以抵抗經濟衰退風險，同時又能收穫甜蜜的息收報酬。

統一美債10年Aa-A ETF（00853B）基金經理人張浩宸表示，美國通膨數據在6月達到高點後，已連續4個月呈現下降。隨著通膨降溫，聯準會官員的鷹派談話也出現緩和跡象，使市場預期12月利率決策會議時，聯準會升息幅度將從11月的3碼下降至2碼。

張浩宸指出，聯準會升息進入尾聲，美國長天期公債提前反應利率終點，近期美國10年及30年公債殖利率從４％以上，快速回落至3.7%左右，美元指數亦從高檔112~114，回落至105~107區間，使全球債市重獲助力，又以高評級債券受惠最多。根據11月初全球資金流向統計，投資級債獲得34億美元的加碼，遠高於非投資等級債的3300萬美元。

11月11至17日，全球債券ETF市場淨流入也達到58.2億美元左右。其中，前兩大淨流入為美國公債21.4億美元及投資級債17.2億美元。而不同年期方面，最大淨流入為綜合天期債券的34.6億美元，其次為長天期債券14.4億美元。張浩宸分析，在通膨及升息預期趨緩的市場氛圍中，債市重新回神，並以高評級長天期美元債最受資金追捧，為此類債券後市增添上漲動能。