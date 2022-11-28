過去一周外資於亞股中買賣超統計顯示，外資於台股淨買超金額雖縮減至7.8億美元，仍連續第三周居冠；於南韓股市則由賣轉買，買超金額2.87億美元，南韓央行再調升利率一碼至3.25%，升息幅度放緩提振金融、營建、金屬礦業等類股均走揚。印度股市則由金融類股與軟體服務商領漲，再創歷史新高，外資持續有1.19億美元淨買超。

雖然台股連續3周獲外資青睞，但今年以來，外資在台股賣超金額至上周止，則仍高達401.11億美元；今年以來最獲外資青睞的2個亞洲國家，一為印尼，累計獲外資買超54.83億美元，另一為泰國，累計獲外資買超53.56億美元。

中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧表示，美元指數轉弱，非美貨幣出現喘息空間，吸引外資回流亞股，上周台股以生技類股指數上漲5.62%最多，國內九合一大選甫結束，歷史經驗顯示，台股選後有高機率出現慶祝行情，惟短期仍為高檔震盪格局，仍須注意外部通膨、聯準會升息、地緣政治風險等潛在影響因素，建議投資人關注具長線題材的趨勢性發展產業，如車電、網通、資料中心及高效運算，及最上游題材聚集的半導體業。