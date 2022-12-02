亞系外資針對瑞昱(2379)出具最新研究報告，提三大因素直言瑞昱營運仍有挑戰，將瑞昱目標價由250元調降到240元、評等由優於大盤一口氣調降到賣出。

亞系外資表示，瑞昱對網絡需求和WiFi升級持積極的看法，預計WiFi 6滲透率將帶動其在2023年的ASP進一步提升，且WiFi 7將在2024年繼續推動升級。至於網絡需求上，瑞昱認為2023年電信基礎設施的需求依然強勁，尤其是在大陸市場，但受到PC出貨量仍然疲軟衝擊，瑞昱看到了全面的價格壓力。

相較瑞昱對於網路需求的樂觀看法，亞系外資卻持相反態度。亞系外資預計，網絡需求增長會隨著上游零組件短缺問題緩後跟著放軟。不僅如此，隨著晶圓供應的改善，博通(Broadcom)和邁威爾(Marvel)等美國同業應該會從瑞昱、聯發科(2454)手中奪回市占率。至於傳統WiFi產品，因為大陸力推半導體自製化趨勢下，現在看到更多來自大陸本土企業的競爭，將會對瑞昱毛利率帶來更大壓力，故將瑞昱2023年、2024年的毛利率預測從46%、46.5%分別下調至44.4%、45.9%。

外資也進一步點出三主因，首先，需求導致產品組合惡化，將引發更多不利因素；再者，PC產品線和部分WiFi產品的價格壓力；最後，存貨天數創歷史新高的存貨沖銷風險。將瑞昱目標價由250元調降到240元、評等由優於大盤一口氣調降到賣出，也調降瑞昱2023年、2024年每股稅後淨利15%、8%，以反映毛利率和網絡需求逆風。