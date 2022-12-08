天風證券分析師郭明錤最新於推特發文指出，BMC(遠端伺服器控制晶片)領導廠商信驊(5274)下修2023年BMC出貨量，意味伺服器明年出貨動能可能低於市場預期，且由於明年下半年能見度仍不明朗，不排除未來伺服器出貨仍有進一步砍單風險。

郭明錤認為，由於信驊是BMC領導廠商，信驊已下修2023年BMC出貨量，此砍單意味著伺服器在2023年出貨動能可能低於市場預期。他進一步談到，因2023年上半年伺服器庫存持續調整與近期客戶2023年需求放緩，信驊在2023年的BMC出貨預估，可能已調降至沒有成長至衰退5%(市場共識為年成長15%)。從其他伺服器零組件(如：儲存相關)在明年上半年的年出貨衰退雙位數且明年下半年能見度低之下，未來伺服器出貨可能仍有進一步的砍單風險。

信驊第三季受客戶下修訂單影響，單季營收降至13.07億元，季減少8.33%，稅後淨利達5.98億元，季增加6.2%、年增加73.8%、續創歷史新高，每股盈餘(EPS)15.83元。惟第四季則隨著新產品線 Mini BMC(BIC)開始放量，營收可望再挑戰第二季規模，第四季會比第三季好，信驊現階段仍維持今年全年營收年增45%目標不變。