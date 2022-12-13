每個人都希望能夠遇到屬於自己的愛情，能夠兩人相伴即永生，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖虎、生肖蛇、生肖馬、生肖狗明年桃花運將會超旺，其中生肖馬容易遇到溫柔的對象，但需注意在感情的抉擇上需果斷一些，有伴侶者則是能感受愛情溫暖，也需和異性保持距離，讓對方安心。

▍生肖虎

單身的生肖虎有不錯的桃花運，容易遇到顏值高又聊得來的異性，開啟新的情緣，但和異性往來時，要避免過於強勢，展現溫柔的一面更利於關係發展，有伴侶的生肖虎，和另一半相處時多有溫馨美好的情景，若能對伴侶展現出更多的理解與支持，雙方相處也會更和諧，農曆三月是運勢最旺之時，宜表白、拜見雙方父母、以及進行終身相關之事。

▍生肖蛇

單身的生肖蛇在2023年要脫單還算輕鬆，雖有桃花環繞，但此年情緣桃花的品質佳，並且容易在家人介紹的相親中相遇，應對相親保持樂觀心態，其中，冬季出生的他們脫單機率特別大，有伴侶的生肖蛇只要不翻舊帳，大多數時間都能夠享受蜜裡調油的恩愛時光，農曆三月愛情好運閃耀，表白、求婚更易有好結果。

▍生肖馬

紅鸞星動，桃花相擁，單身的生肖馬在此年桃花數量增加，且有被兩位異性同時追求的跡象，農曆四月至八月運勢走高，容易和形象好又溫柔的對象相遇，但要注意的是，單身者在感情面前需果斷，若前瞻後顧，當心讓愛情溜走，有伴侶的生肖馬能夠獲得關懷和幫助，感受愛情的溫暖，但也要注意，需和其他異性保持距離，讓伴侶安心。

▍生肖狗

紅鸞星閃耀，單身的生肖狗桃花運非常旺盛，有機會遇到形象與氣質都非常好的對象，此年生肖狗對異性吸引力頗高，開啟一段高品質的情緣不是一件難事，有伴侶的生肖狗，和另一半感情持續穩定，親密度直線上升，愛情發展前景良好，上半年愛情運勢令人欣喜，和愛情有關的活動都將順利進展，農曆三月、六月更宜告白、求婚、籌備婚禮，下半年運勢相對平穩，而陪伴會是感情持續保溫的秘訣。