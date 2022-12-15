每個人都會使用到的錢包，它就像我們的隨身財庫，好的錢包風水不僅能夠守財，財運也會跟著旺，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享12生肖的開財運顏色，其中屬蛇、屬馬使用紅色系的錢包，可招來桃花財。

▍生肖五行為木：屬虎丶屬兔

錢包宜用綠色系，可讓人感覺自然清新，跟大自然做聯想，給人帶來和平滿足的感覺，可襯托出清新脫俗的氣質，就像嫩芽上的露珠一樣，讓人深深著迷，綠色也給人感覺可信賴，能幫助工作財運提升，招來貴人幫襯。

忌用：白色（白色屬金，金克木）

▍生肖五行為火：屬蛇丶屬馬

錢包宜用紅色系，可讓人眼前一亮，耳目一新，特別能襯出熱情奔放，無形中提升個人魅力，心理學家認為異性較容易被紅色吸引，所以如果使用紅色系錢包，能帶來異性財源，又俗稱桃花財。

忌用：藍色（藍色屬水，水克火）

▍生肖五行為土：屬牛、屬龍、屬羊、屬狗

錢包需用黃色系，可帶給人的印象就是正向、陽光、積極，也是代表開心和笑聲的顏色，想要招財不妨把自己的錢包換成閃亮的黃色，搭配開朗的個性，一定會成為焦點，吸引財神爺的目光。

忌用：綠色（綠色屬木，木剋土）

▍生肖五行為金：屬猴丶屬雞

錢包宜用金色系，代表著大自然中至高無上的顏色，是屬於太陽的顏色，代表著光芒、魅力四射，有高貴、奢侈之意，金就是錢，天天將金塊拿在手上，錢滾錢，財運當然向你聚集過來。

忌用：紅色（紅色屬火，火克金）

▍生肖五行為水：屬鼠丶屬豬

錢包需用藍色系，可給人一種保守、沉靜、穩重的感覺，深藍色能為心靈帶來鎮定，人們往往將藍色與智慧、信任、寧靜聯想在一起，當拿出錢包想花錢的時候，會讓他們靜下心再三思考，這是想要還是需要。

忌用：黃色（黃色屬土，土克水）