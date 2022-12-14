有些人在未談戀愛或未婚階段時，總會對愛情充滿幻想，甚至腦補出童話故事的劇情，但真正有了另一半後，才會發現事實並非如此。運勢網站《搜狐網》近日分享3個對愛情充滿幻想的星座，談了戀愛才認清現實，不過他們對感情非常專一，一旦步入婚姻就會很努力為家庭付出，雖然生活過得辛苦，但卻非常幸福。

1、雙魚座

雙魚座個性浪漫，希望能擁有童話故事般的戀情，但總是事與願違，他們愛情方面的運氣較差，不容易遇到心儀對象，在難以脫單的狀況下，時常將愛情幻想得過於美好，還會積極向朋友訴說，直到他們真的談戀愛後，才看清楚感情現實面，他們為了不讓愛人和自己受苦，會開始努力工作，或許生活變得較辛苦，但卻能讓家庭富足快樂。

2、巨蟹座

巨蟹座是很溫柔的人，他們非常在乎家庭，對愛情的幻想通常都很美好，總覺得彼此應互相扶持，但真的談戀愛或步入婚姻後，他們卻喜歡承擔所有事，例如家務等，所以會變得比較辛苦，就算覺得累也不抱怨，是非常負責又優秀的伴侶，一旦踏入感情後，他們的話題總是圍繞著家務，為家付出一切，值得擁有幸福的愛情。

3、牡羊座

牡羊座給人務實的印象，一遇到喜歡的對象，他們就會主動出擊，當詢問他們為何對愛情如此主動時，牡羊座會解釋愛情有多美好，可見他們個性實在，但內心卻很渴望被愛，不過一旦有了伴侶後，他們就會發現事實並非如此，身上要負得責任特別多，為了家庭要更辛苦，而他們挑選對象時都很謹慎，會找到肯一起努力的伴侶，婚姻生活維持很久。