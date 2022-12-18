談感情時有人喜歡一見鍾情、打鐵趁勢，有人則習慣細火慢熬、日久生情，《星座好朋友》運勢專欄指出，當愛上射手座、水瓶座、牡羊座時，需用直球對決的方式，一旦錯失良機，相處越久，越難他們動心。

▍TOP3：射手座

射手座比較隨心所欲，認為人生就是要及時行樂，所以想到什麼就去做什麼，他們的愛情觀也是如此，一旦對誰產生了興趣，就會努力追求，想讓對方也喜歡上自己，不過他們的熱情一旦被潑了冷水，便很快失去興趣，即使對方只是想欲擒故縱，但射手座卻會當成對方沒興趣。

▍TOP2：水瓶座

想讓水瓶座愛上是需要激情和機緣的，他們不會因為相處時間的長短，就愛上默默守護他的人，無論對方付出了多少青春和心力，都不會增加愛上的機會，和水瓶座相處得越久，只會讓他們的激情越來越少，反而更沒有機會談戀愛。

▍TOP1：牡羊座

牡羊座很容易一見鍾情，在第一眼認識新朋友時，往往就已經將對方在心裡的地位決定好，是只能做朋友，還是有發展的可能性，如被認定只能做朋友，就算再努力，都很難再改變想法，和他們相處越久，越不容易愛上，他們的愛是需要激情的。