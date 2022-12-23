人與人之間的相處，難免會因為雙方的矛盾而起爭執，相較於撕破臉或老死不相往來，《搜狐網》運勢專欄點名3星座包容心極強，遇到不愉快時會率先妥協，不希望硬碰硬讓彼此失了和氣。

▍天秤座

天秤座遇到爭執時會把握好分寸，懂得該強勢的時候堅定立場，該妥協的時候做出犧牲，盡可能不要流於情緒化，把彼此關係鬧僵。但這不代表天秤座好欺負，他們只是因為太過在乎對方、重視彼此之間的情誼，才會選擇妥協甚至包容對一切不愉快。

▍雙魚座

雙魚座在鬧矛盾的時候其實是很強勢的，只是因為面對的是自己最珍視的對象，所以他們通常會給對方台階下，只要對方夠上道，這件事情就過了；不過如果對方一直僵持，雙魚座只好選擇妥協，避免雙方徹底鬧翻。但若是其他人，就算感情鬧僵，雙魚也絕不會主動示好。

▍射手座

射手座個性耿直，面對衝突下意識就是先吵贏再說，但是矛盾過後，自己通常都十分後悔。事實上，射手是很講道理的人，只是情緒容易衝動，往往在靜下心來透過妥協的方式緩解彼此的情誼，因為他們知道自己率直的個性容易得罪人，而自己先妥協或許就能緩解越鬧越僵的局面，也算是一種彌補的方式。