出社會以後，難免會遇到需要團隊合作的時候，只靠自己一個人很難做成大事。命理網站「運勢君」分享，有3對星座搭檔的個性和優缺點能夠互補，對於賺錢的目標也一致，因此只要合作財運就會變旺，包含獅子座和射手座、金牛座和水瓶座、摩羯座和天秤座。

●獅子座&射手座

獅子座和射手座的交際圈非常廣泛，這其中的人脈與朋友就很有價值。獅子座擅長決策，當有想要做的事情，就會一股腦地衝刺，這時候就需要射手座的幫忙，可以及時拉住走偏的獅子座，也能把團隊和各方面的事情都安排妥當，在邏輯和人情世故方面，也比獅子座更會盤算，2人搭配起來，就是完美的賺錢組合。

●金牛座&水瓶座

金牛座和水瓶座在賺錢上都滿執著的，且金牛座本身財運就比較旺，賺錢的收穫不錯，和他合作就能沾到一點光，水瓶座則是點子非常多，和金牛座搭檔的話，一個負責內部運作，一個負責對外溝通，不但能創造出許多絕佳的想法，還可以做出好的行銷，讓財富來得更多更快，只不過2人要記得踏實一點，才能走得更長久。

●摩羯座&天秤座

摩羯座的行動能力很強，但想法和作風比較一板一眼，很多事情明明有好的發展，卻因為不會變通而告吹，只能繼續沿用保守的作法；天秤座則是想法很多、能力不錯，貴人運也很旺，做事不會拖泥帶水，但比較不能堅持；摩羯座和天秤座如果成為搭檔，一個負責做事、一個負責規劃，只要彼此多磨合一些，就能把事業做大。