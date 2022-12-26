2023即將到來，每個人的運勢都將出現變化，《靈匣網》運勢專欄指出，生肖雞、生肖蛇、生肖猴運勢將逐漸好轉，其中生肖蛇在新的一年收入將有望上漲，並收穫滿滿，甚至因較務實的個性，不會好高騖遠，所以夢想能夠實現，可好好把握。

▍生肖雞

生肖雞其實在2022年就很努力，所以在新的一年會有好運和暴利，財運也會跟著旺，只要好好把握機會，身邊的財運會有強烈的變化，將會迎來大豐收。

▍生肖蛇

生肖蛇在2023年厄運轉好運，將會順順利利，有望收入上漲，收獲滿滿，前程光明，他們雖有遠大理想，但也比較務實，不會好高騖遠，所以夢想完全能夠實現，並成為最後的贏家。

▍生肖猴

生肖猴在年輕時頭腦很聰明，但眼高手低有這樣的缺點，摔倒後總是喜歡放棄，但在2023年意志變得堅定起來，運勢上升，貴人不斷，事業獲得了財運豐收，使之前沒有收獲的都會在明年賺回來。