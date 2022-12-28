中碳（1723）7年前與台塑河靜開曼公司簽署三方合約，合資成立「台塑河靜中碳（開曼）公司」，規劃由台塑河靜鋼鐵興業提供原料，將中碳在台灣的營運模式，在越南複製，不過，因後續涉及開曼實質經濟法案和越南的競爭法案等問題，中碳董事會28日通過，決議不再合資，但，台塑河靜鋼鐵同意未來5年，每年給予中碳，以比照其他客戶交易條件取得輕油對外總銷售量50％的跟價權，雙方正式從合資關係降級至商業合作夥伴。

中碳28日發佈重訊指出，中碳與台塑河靜開曼公司、台塑河靜鋼鐵興業，104年9月30日簽訂合作協議書的三方合約，因原先合作協議內容條件因故已無法進行，復於110年8月4日簽訂暫緩合作協議書，依協議書內容規定，於111年下半年啟動合資協商，經整體評估考量後，中碳公司決定終止合資合作協議。

中碳發言人陳宜宏表示，三方合約原本的協議是，中碳與台塑河靜開曼公司各出資50％，成立「台塑河靜中碳（開曼）公司」，並由台塑河靜鋼鐵興業提供原料，將中碳在台灣的營運模式，在越南複製。

不過，他說，因涉及開曼實質經濟法案和越南的競爭法案等問題，無法克服，合資公司僅有貿易功能，無法為合資雙方帶來更大的經濟效益，因此，中碳董事會28日決定終止合資合作協議。

陳宜宏指出，雖然終止合資事宜，不過，中碳和台塑河靜鋼鐵雙方同意，台塑河靜鋼鐵從112年1月1日起，至116年12月31日的5年期間，台塑河靜鋼鐵每年給予中碳，以比照其他客戶交易條件，取得台塑河靜鋼鐵輕油對外總銷售量50％的跟價權，雙方未來仍維持良好商業夥伴關係。