美國電動車新創公司Rivian在12日表示暫停與賓士集團針對在歐洲合作生產電動貨車計劃的談判，為其致力保留現金的手段之一。

Rivian重新評估雙方合作的發展機會，和選擇聚焦在那些投資上能帶來最佳風險調整後收益的計劃而決定停止談判。

執行長史卡林格（R.J. Scaringe）認為把貨車與運動休旅車賣給一般民眾，為亞馬遜供應商用貨車等業務，是短期內推動獲利能力的最佳部署。迄11月底止，美國有11.4萬名客戶等待其R1T皮卡和R1S運動休旅車的出貨。

由於今年前三季共虧損50億美元，Rivian試圖在其伊利諾伊州工廠增產來提高收入，並計劃在喬治亞州開始興建第二座工廠，預期未來幾年開始運作。

除了增產，夏季裁員約6％並縮減支出以保留現金。其9月底持有現金130億美元，明顯低於半年前的約170億美元。

其財務長麥克唐納（Claire McDonough）說，暫停合資計劃是因為公司不停地評估重大的資本計劃，並考量公司目前狀況與對經濟前景的預測而來。公司強調未來仍願意跟賓士尋求合作可能。

雙方9月表示就合作在賓士的波蘭廠成立合資企業的可能性展開談判，目標是為彼此生產商用貨車。但面對持續緊縮的資本市場和對經濟前景的憂慮下，Rivian高層對於過度擴大營運規模是持謹慎態度。

Rivian去年11月風光上市，市值一度超越福特。隨著美股大跌，股價9日收27.29美元，跟頂峰相較大跌約84％，但市值仍逾251億美元。

那斯達克100指數年度調整出爐，Rivian跟格芯等六檔股票在本周結束時被納入為成份股，從19日開始正式以成份股來交易。目前那斯達克100指數有102檔成份股，由那斯達克交易所裡市值前百大的非金融業公司組成。