香港《信報》引述外媒報導，拜登政府計劃將中國的長江存儲和另外數十家公司列入貿易黑名單，這些公司將因此無法購買某些美國零件。

知情人士表示，美國商務部最早將於本週把長江存儲和其他35家中國公司列入實體清單。英國《金融時報》也引述消息人士稱，美國將長江存儲列入實體清單。

報導指出，除非獲得美國商務部的特別出口許可證，否則實體清單上的公司不得從美國供應商購買技術。

此舉將是美中技術衝突的最新升級。拜登政府10月份針對中國在購買半導體和晶片製造設備的能力上公布一項全面限制規定，當時將長江存儲和其他公司列入需要進一步檢查的名單。

長江存儲2016年7月成立於武漢，是一家專注於3D NAND快閃記憶體之設計製造一體化的IDM積體電路企業，其產品和解決方案可用於行動通訊、消費數位、電腦及數據中心等。

據報，長江存儲2021年的全球市占率接近5％，為世界第六大NAND快閃記憶體製造商，落後於三星、SK海力士、鎧俠、威騰電子、美光。