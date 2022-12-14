全球經濟放緩，預期美國經濟衰退機率達7成，通膨第三季見頂後連二月明顯下滑，但明年上半年預料仍高，聯準會（Fed）升息尚未結束，債市殖利率攀升，但企業資產負債表健康，具價值與高品質的防禦性資產中，投資級債吸金力將維持強勁不變。

統計過去一周各類債市ETF均獲資金淨流入，整體固定收益型ETF淨流入64.66億美元，以全球債市21.93億美元最多，美債淨流入10.32億美元。就債券信評類別，投資級債ETF淨流入有45.51億美元，非投資級債轉向淨流出5.17億美元。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，全球經濟放緩至低於趨勢水平，及通膨環境挑戰，政策緊縮持續，成為總體市場三大主軸，預期美國經濟衰退機率為7成，且通膨雖可能在今年第三季見頂，但明年上半年可能居高，隨Fed持續升息以抑制通膨，預期殖利率將進一步攀升。

這也將為投資組合創造更多投資與更高收益機會，由於美國相對健康的消費者與企業資產負債表，具備價值與高品質特色的防禦性標的，可望在景氣下行中，保有相對穩定的獲利、股利與現金流。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽認為，這波美國通膨有其僵固性，實不易於明年就能降至Fed的2％目標，但升息對經濟面的衝擊卻正在發酵中，所幸投資級債普遍有5％至6％的殖利率水準，配置在中短天期債券，可防禦利率風險並保持彈性空間，仍適合做為核心配置。

至於非投資級債表現，若受到景氣下行而受挫，可藉由主動管理與深度分析，尋找財務和營運基本面強勁，且在成長減速下，仍能持續生存的企業債投資機會。即迎接明年債市大多頭機會，可採投資級債為主、精選非投資級債為輔的組合布局。