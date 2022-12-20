聯博四年到期全球美元債券基金預計於2023年1月3日開始募集。該基金為聯博投信在台首發目標到期債券基金，聚焦成熟市場並布局以投資等級債券為主的優質收益機會，以買進持有策略(Buy and Maintain)，致兼具維持收益與管理整體信用品質，提供全面升級的目標到期債券投資選擇。

該基金由聯博投信發行，攜手債券領導品牌聯博資產管理公司擔任海外顧問，國泰世華銀行擔任保管銀行。基金以美元為計價貨幣，提供每三個月分配收益的AQ類型配息與A2類型累積等兩種選擇。

聯博投信於2023年推出旗下首檔目標到期債券型基金，主要是相中美國基準利率超過4%之下，推升債券殖利率走高，債市投資甜蜜點浮現。目前彭博美國投資等級公司債券指數殖利率5.3%，是自2008年來最高的水準；而彭博美國投資等級公司債券指數價格已經跌落至90，相對於20年長期平均的106已經有15%的折價空間。預期通膨逐漸趨緩，美國升息循環料將於2023年上半年觸頂，現在以目標到期債券策略，鎖定較高殖利率時點，將可望增加未來四年收益能見度與報酬潛力機會。

隨著成熟市場投資等級債券殖利率攀升，聯博四年到期全球美元債券基金將建構兼顧收益與債信的投資組合。目前預定模擬投資組合的國家分布，超過9成於成熟市場，並酌量參與新興市場債市。一般而言，成熟市場債市體質通常較為穩健，可望減少違約風險。而在券種分布上，投資等級債券占比超過8成，以掌握相對優質的收益來源。

邁入2023年，經濟衰退隱憂、地緣政治風險等不確定性仍會干擾市場，債券價格波動讓投資難度增加。此時，目標到期債券基金是相對合適的因應之道。聯博四年到期全球美元債券基金設定明確的到期期間為四年，基金布局一籃子多數到期日和基金設定日期相近的債券，並以買進持有債券至到期的策略為主訴求。因此，隨著時間趨近到期日，投資組合的存續期間會越短，在債券基本面沒有惡化的情況下，持有的債券價格會回到票面價格，利率敏感度與價格波動幅度可望收斂。此外，對於投資人而言，基金到期日明確，資金可預測度較高，將有利於未來現金流規畫與資金運用。

聯博投信提醒，通膨相對高檔的環境下，與其讓財富閒置，評估自身的風險屬性，酌量持續參與市場還是較佳的作法。對於欲尋求較低波動又有收益需求的投資人，不妨透過目標到期債券基金，與時間為伍，回歸債券投資本質，並非買賣價差，增加投資的可預測性，減低緊盯進出場時間點的負擔。