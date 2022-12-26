高雄市26日公布2023年公告土地現值，全市平均調幅為3.38%，各行政區漲幅前5名分別為楠梓區4.10%、橋頭區4.00%、前鎮區3.93%、岡山區3.90%及仁武區3.86%。2023年最高地價區段仍由大遠百百貨連續蟬聯第10年，公告土地現值為每平方公尺58萬元，較2022年上漲5千元。

高雄市2023年公告土地現值調整經地價及標準地價評議委員會衡量各項影響因素與市場動向後，於2022年12月20日評議通過。高雄市地政局指出，公告土地現值調整作業案例收集期間為2021年9月2日至2022年9月1日。2021年9月至12月本市因受惠於重大建設投資及台積電設廠效益影響，使房地產呈現價量齊揚的情形。

統計買賣交易件數，本期(2021年9月~2022年8月)買賣案件數為51,856件，較上期(2020年9月~2021年8月)買賣案交易件數為50,690件，成交量微幅上漲2.3%。

2022年上半年因受新冠肺炎疫情及美國升息等影響，市場利率逐漸攀升，市場資金外移，影響國內經濟發展呈現下跌趨勢。

在價格方面，因本市不動產價格較北部地區為低，且預期需求仍在，土地價格並未明顯下跌，屬平穩發展情形。

統計2023年地價區段數共有1萬1037個，公告土地現值上漲區段數有6725個，占總區段數60.93%，各行政區漲幅前5名分別為楠梓區4.10%、橋頭區4.00%、前鎮區3.93%、岡山區3.90%及仁武區3.86%。各區上漲原因主要是由於反映市場行情及重大建設陸續完工與重劃區新開發完成等因素。

2023年高雄市最高地價區段仍由大遠百百貨公司連續蟬聯第10年，公告土地現值為每平方公尺58萬元，較2022年上漲5千元。最低地價區段仍為與台東縣、花蓮縣交界山區之桃源區國有林班地，公告土地現值維持為每平方公尺41元。

高雄市政府地政局陳冠福局長表示，2023年公告土地現值調整，是不動產市場動態及市政建設成果的真實呈現，調整作業均經過各地政事務所地價人員實際訪查、蒐集交易案例，結合實價登錄資訊彙整估計而成，並參考說明會民眾反應意見及配合內政部公告土地現值應接近市價政策，以合理反映地價並達成全市地價均衡確保稅負公平為目標，經提交本市地價及標準地價評議委員會評議通過。調整結果將於2023年1月1日公告。(記者張雅雲/高雄報導)