日本海上保安廳2022年12月31日發布消息，指當日在日方宣稱的釣魚台領海外側毗連區，發現3艘中國海警局船隻。日媒指出，這是連續13天在釣島周遭確認中國公務船現蹤，而2022年合計達336天，創2012年「釣魚台國有化」事件以來新高。

日本共同社引述第11管區海上保安總部（那霸）聲明指出，日方巡邏船向3艘中國海警船發出警告，要求勿靠近日本領海。

日本內閣官房長官松野博一也在日前表示，由於此前中國公務船進入日方宣稱的釣魚台領海水域，並長時間逗留，日方已通過外交管道向北京提出抗議。