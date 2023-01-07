光寶科(2301)2022年12月全球合併營收為134億元，月減10%，年減11%，光寶科去年12月公告讓售影像事業部門之營業與資產給廣州立景創新科技有限公司、立景創新科技有限公司，總交易金額為人民幣9.1億元，光寶科表示，此次交易後，公司可更專注於核心事業的發展，提高利潤率及股東利益。

受到消費性電子產業結構調整，光寶科2022年12月合併營收為134億元，月減10%、年減11%；就各部門來看，資訊及消費性電子部門受惠於產品組合優化，高階電源供應器出貨比重持續增長，營收占比達48%。

在雲端及物聯網部門方面，在全球市場需求挹注下，雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統與5G網通設備出貨較去年同期持續成長，營收占比32%。

至於光電部門全球出貨量排名第一的光耦合器在工控與綠能等高階應用出貨穩定；電動車充電裝置、車用LED照明與ADAS攝影模組等汽車電子應用出貨較去年同期成長，占營收比重為20%。

在雲端運算電源管理系統、高階光耦應用、車用電子及5G與AIoT需求帶動下，光寶科2022全年合併營收為1735億元，年增5%。

為考量集團未來聚焦核心事業之戰略方向，提升經營績效及競爭力，光寶科公告讓售影像事業部門之營業與資產，廣州立景創新科技有限公司、立景創新科技有限公司，總交易金額為人民幣9.1億元，並於2022年12月31日完成交易，光寶科表示，此次交易對公司每股淨值及每股盈餘均無重大影響，進行此次交易後，公司可更專注於核心事業的發展，提高利潤率及股東利益。