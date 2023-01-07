台南市中西區廟宇密度全台之冠，屢發生宮廟社會案件，造成輿論詬病與廟宇汙名化，台南市警2分局近日召開「優質宮廟2.0」座談會制定「減炮」公約，約制廟會遶境脫序行為。

台南市中西區約6、7平方公里，境內有216間廟宇，密集度全台行政區之冠，各式慶典活動頻繁，去年中西區共有87場廟會活動，全年大、小廟事風波不斷，包括去年中發生的西羅殿進香團開槍事件、去年底香爐埋雞腿事件與頻繁的廟會遶境造成交通雍塞、妨害安寧檢舉案。

跨年夜的一場廟會遶境，有陣頭人員自行將一連串沖天炮放在海安路上燃放，遭民眾檢舉還將影片上傳網路，網友一片撻伐。廟事一再變成社會事，再度挑動警方敏感神經。

台南市警2分局近日召開宮廟優質化座談會，邀集50家代表性宮廟，討論交通與減炮問題，廟方反應盼警方對燃放鞭炮採寬鬆執法，台南市民政局認為可學習「以功代金」方式，減少燃放鞭炮。警方與廟方一起簽署行動公約，達成「減炮燃放、遵守交通」共識。

警方仍宣導宮廟裝設功能較好的監視器，有助於案件偵查，並舉西羅殿香爐遭埋雞腿案件為例，因為鏡頭汰舊換新，得以完整攝錄歹徒影像，有助警方過濾追蹤犯嫌，獲得宮廟代表肯定支持。

春節期間各大廟宇慶典活動熱絡，正值警方執行「加強重要節日安全維護工作」期間，警方盼廟宇自律優化，真正發揮安定人心的功能。