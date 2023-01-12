GAP X 大甲鎮瀾宮限定布章共兩款「布萊納擲筊祈福款」、「新春潮流媽祖款」討吉利。（GAP提供）

GAP精選紅色系開運單品，打造新春喜氣穿搭，另消費滿額還能抽機票。（GAP提供）

下週就是農曆新年，服裝品牌紛紛與廟宇合作推出年味十足的活動。GAP結合台灣習俗文化跨界合作，首度與台中大甲鎮瀾宮推聯名客製化服務，推出兔年限定布章、電繡，以及滿額限量贈品—抽好籤造型紅包；UNIQLO也攜手北、中、南知名廟宇推出新年開運護身「服」，帶給消費者更多好運加持。

GAP為迎接兔年到來，即日起於全台門市消費滿1888元，就可獲得限量「抽好籤造型紅包」，數量有限；另即日起Gap Taiwan LINE官方帳號推出「除舊佈新掃貨季，開運抽好籤」抽獎活動，單筆消費滿2023元即有機會抽中東京來回機票、iPhone 14等大獎。為響應Pantone年度代表色「萬歲洋紅」，GAP精選一系列「紅」運單品迎接年節氣氛，還有多款繽紛新品打造新年新氣象。

UNIQLO「衣起快樂新年節」自13日至2月2日展開，連三彈推出冬季明星商品限定優惠，品牌也特別邀請星星教授安格斯老師推薦12星座開運穿搭術，好比今年帶財的天蠍座、雙魚座可利用「弧形迷你肩背包」亮黃色配件點亮春日造型，加持整體財運；巨蟹座與水瓶座今年重點在於拓展人脈，平和又有朝氣的綠色系單品最添好感，「女裝 打褶寬褲」可營造時尚又俐落的造型，將帶來新機遇。

UNIQLO 13日起，首周消費滿1000元，並掃會員條碼，即可獲得兔年開運紅包袋3入組；第二彈為20日至24日消費滿2500元，並掃會員條碼，即可獲得兔年日式小碟3入組；第三彈是25日至29日消費滿1000元，並掃會員條碼，即可獲得台灣超人氣廟宇好運護身服，上述贈品皆為每日限量。