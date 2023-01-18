歲末時分、年節歡慶，御盟國際驛館《SS Patisserie夏．精品甜點》以極致糖花工藝推出兼具視覺、味覺的甜點藝術作品。另《AW Cafe'冬．咖啡輕食》亦推出「兔年限定法式經典味蕾饗宴」，限量單人套餐1,280元+10％，同步推出雙人共饗外帶禮籃2,888元起，即日起開放預訂，1月20日至1月29日春節限量供應。

《SS Patisserie夏．精品甜點》由專長製作翻糖蛋糕的甜點副主廚楊秀稜全程參與設計製作，結合福兔迎春的東方印象，點綴小巧可愛的元寶金幣隱喻來年財源滾滾，並以巧奪天工的翻糖手藝，臨摹象徵富貴喜氣的牡丹花、玫瑰花及優雅氣質的蝴蝶蘭，栩栩如生地展現花朵的細緻與生命力，值此卯兔迎春之際，期盼為貴賓帶來一整年的好運氣。

《AW Cafe'冬．咖啡輕食》推出的兔年限定「法式經典味蕾饗宴」，行政總廚Chef David以法餐星級手藝，結合有機健康的概念，獻上紅酒燉牛肉、海鮮巧達濃湯、尼斯沙拉等多道歐陸經典名菜，搭配甜點主廚Chef Laurent創作的榛果香緹福兔蛋糕，傳遞兔躍新程、新年賀喜的祝福美意。