為迎接新春到來，財團法人新竹縣文化基金會與文化局推出客語版《新年快樂》歌曲，增添過年的氣氛。歌曲邀請客家金曲歌手邱廉欽重新改編原創曲，添加更道地的客家用語。縣長楊文科更力挺新竹子弟，今年的拜年影片特別搭配這首客語《新年快樂》歌曲，將於農曆年前在楊文科臉書上架。

改編過的《新年快樂》由新竹縣在地歌手邱廉欽及新竹女婿蘇通達兩位金曲師徒聯手呈現，歌曲以客語海陸腔發音。文化局長李安妤表示，影片從過年拜訪親友出發，置入了湛斗、亮線等形容美好與亮麗的客家道地用語，有別於傳統拜年歌曲，曲風既現代又討喜。

《新年快樂》歌曲MV已經於新竹縣政府文化局臉書發表，影片融合芎林方口獅、東興圳光藝、新瓦屋、客家美食等在地元素入鏡，穿插電音曲風和活潑旋律，配上英文字幕，讓大人小孩一聽就朗朗上口，可望成為今年春節最熱鬧、最受歡迎的客語金曲。

愛客樂iColor樂團主唱邱廉欽說，重新製作的《新年快樂》，編曲帶入鼓、鑼、蕭、梆笛等傳統樂器，搭配熱鬧的合唱，MV拍攝邀請到芎林鄉的鄭家金獅團，以逗趣的方口獅呈現客家風情，影片中還能看見曾經代表台灣在法國、日本等國際競賽中榮獲B-BOY冠軍年僅7歲的NANA，展現神乎其技的舞步為MV增添亮點。

文化局指出，《新年快樂》歌曲已經上架至KKBOX、FRIDAY、Line Music等數位音樂串流平台，民眾也可以在竹縣政府的來電等候鈴聲中聽見。縣長楊文科力挺新竹子弟，今年的拜年影片特別搭配這首客語《新年快樂》歌曲，將於農曆年前在楊文科臉書上架，希望用歡樂音樂陪伴民眾迎接兔年，也希望用趣味的影片，讓更多人認識客語及客家文化。