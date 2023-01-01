彰化警也投入大批警力，加強測速執法及違規攔查，縣道139線交通事故死亡數從2021年7件，至2022年銳減到1件，死亡人數減少6人，成效明顯可見。（彰化縣警局提供／吳建輝彰化傳真）

彰化警2022年起，不分平、假日規劃部署警力巡守，針對超速、改裝車輛加強攔查，結合環保局、監理站實施「聯合稽查」。（彰化縣警局提供／吳建輝彰化傳真）

自2022年1月1日至今，共取締告發青少年無照駕駛430件、變更改裝車體違規243件、危險駕駛8件、攔查超速行駛6443件，執法取締件數均較往年增加。（彰化縣警局提供／吳建輝彰化傳真）

彰化八卦山稜線縣道139線景觀公路，蜿蜒的道路與自然美景，深受重機、自行車騎士喜愛，不過超速、過彎壓車頻傳造成傷亡車禍，根據彰化縣警局統計，2021年死亡車禍有7件，2022年加強稽查取締，讓死亡車禍銳減到剩1件，逐步擺脫「死亡彎道」惡名。

八卦山139線橫跨彰化、南投兩縣，兩側小葉欖仁樹枝葉茂密，形成自然的綠色隧道，白天景色優美，晚上還有夜景可看，過去路旁還可看到許多熱愛攝影的追焦手，捕捉機車愛好者的美照，也因此吸引越來越多重機騎士喜歡到此飆車、壓車。

彰化縣警局統計，車禍中有高達8成疑是過彎壓車噴飛釀禍，加上近年夜間飆車有增加趨勢，因此向警政署爭取6支具有夜視功能的移動式雷射測速器，搭配沿線配置數支來抓飆仔，其中9.2K「死亡彎道」還加裝ㄇ字型防撞護欄，希望能將肇事率降至最低。

除加強硬體設備外，彰化警也投入大批警力，加強測速執法及違規攔查，縣道139線交通事故死亡數從2021年7件，至2022年銳減到1件，死亡人數減少6人，成效明顯可見；發生原因包括超速、跨越雙黃線、過彎壓車等危險駕車行為，造成失控摔車自撞路樹、護欄，甚至衝入對向與來車碰撞。

彰化警2022年起，不分平、假日規劃部署警力巡守，針對超速、改裝車輛加強攔查，結合環保局、監理站實施「聯合稽查」，自2022年1月1日至今，共取締告發青少年無照駕駛430件、變更改裝車體違規243件、危險駕駛8件、攔查超速行駛6443件，執法取締件數均較往年增加。

彰化警察分局強調，取締處罰並不是目的，希望藉由執法導正駕駛人不當的駕駛行為，遵守道路速限規定，共同維護道路交通安全，也呼籲車友們道路上不是競技的場所，不當的駕車行為易導致事故發生，也危害其他用路人安全。