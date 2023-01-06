日本上班族生計壓力愈來愈大，根據當地官方6日資料，2022年11月一般民眾所拿到的實質薪水年減3.8%，差不多是2014年的水準，除了連續8個月下滑外，也比市場預估減少2.8%還要多。學者專家指出，這也表示離日本央行心目中，潛進性物價膨漲的理想境界還有段距離。

目前離日本央行行長黑田東彥卸任時間，只剩3個月左右，再加上這份剛出爐的薪資數據又不好，故外界認為央行應該不會改變現行做法。上個月，日本央行曾突然放寬殖利率曲線控制上限範圍，但黑田強調並沒有要邁向政策正常化。

至於2022年11月名目薪資則年增0.5%，還是低於黑田東彥說過的物價可持續成長所需要的數值。黑田曾表示，日本薪資要增加3%左右，才能實現日本央行長久以來2%的目標通膨成長率。

日本最新的核心通膨報告又是40年來最高，跟當地受薪族的薪水差距也愈來愈大。外界預估，2023年日本物價還會繼續上漲，民眾消費力道恐將減弱。日本2022年11月零售銷售意外下滑，並沒有因為外國觀光客變多而增加，就可以從中看出端倪。

彭博社預估，日本上個月主要就業數據應該會持平，餐飲業以及旅遊業等部分勞力密集的產業，還是可受益於外國遊客增加，還有政府祭出的各項國內觀光補貼政策。

專家學者預估，日本薪資可望在2023年會有一定的上漲空間，因為不少大日企已經要幫員工加薪，包括佳能以及麒麟等。5日，日相岸田文雄還是公開呼籲老闆要加薪，且還要大於通膨的成長速度。