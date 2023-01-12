車用二極體廠朋程(8255)董事會決議斥資14億9175萬元取得杰力(5299)1500萬股私募普通股，朋程表示，希望藉此長期策略性投資，建立雙方穩定的業務合作關係。

朋程加速車用領域上下游垂直整合，繼2022年11月28日以每股38.75元、總金額7億3625萬元取得茂矽1900萬股，朋程再公告決議以每股99.45元、總金額14億9175萬元，取得杰力科技1500萬股私募普通股，持股比例為29.5%。

杰力主要產品為功率元件(Power Device)、電源管理IC(Power Management IC)及電源模組(Power Module)，終端應用以NB、TV、主機板、電源供應器及消費性產品為主，2022年前3季稅後盈餘為5.24億元，每股盈餘為14.63元；累計2022年合併營收為23.34億元，年減15.32%。

朋程表示，考量公司長期業務發展需求，加深並強化供應鏈垂直整合效益，藉此長期策略性投資，建立雙方穩定的業務合作關係。