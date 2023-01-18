台北市長蔣萬安慰問松山分局，感謝警察讓民眾過好年。（警方提供）

台北市長蔣萬安慰問松山分局，感謝警察讓民眾過好年。（警方提供）

台北市長蔣萬安特別在農曆春節前夕，前往北市警局松山分局中崙派出所頒發慰問金及水果，他除了感謝警察這一年來維護社會治安的辛勞，也提前祝賀警察佳節愉快。

台北市長蔣萬安慰問松山分局，感謝警察讓民眾過好年。（警方提供）

蔣萬安今天在北市警局長張榮興、督察長楊哲昌等陪同下，慰問松山分局。

台北市長蔣萬安慰問松山分局，感謝警察讓民眾過好年。（警方提供）

蔣萬安致詞提到，松山慈祐宮、台北府城隍廟向來為傳統信仰中心，春節期間許多長官、民眾均會到場參拜，而霞海城隍廟亦有發放發財金的活動，松山分局皆已超前部署規劃勤務，當民眾在歡樂過年的時候，還是全力維護治安的平穩。

另外，松山機場、饒河街為台北市對外交通樞紐及觀光景點，松山分局在春節期間為維持轄內交通順暢，業已提前規劃針對上述地點的機動疏導、路況查報等勤務。市長也體認警察同仁為治安、為交通、為防疫工作的努力和犧牲，由衷感謝同仁的辛勞。

松山分局表示，將全心全力達成市長期許，於春節期間持續加強安全維護工作，達成「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大工作目標，讓民眾不論是新春拜年或者返鄉過年，皆能愉快順遂過好年。