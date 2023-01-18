【旅奇傳媒/日本部報導】日本萬萬印，你收集過哪些？參拜神社的「御朱印」、走訪古城的「御城印」或日本航空推出的國內線機場「御翔印」外，又有嶄新魅力來擄獲旅人心了！四國水族館的話題新作「魚朱印」改版後即日起再次登場，年假期間安排好去四國旅行了嗎？這張你必收藏！

▲使用朱紅色與金色印章的新版「魚朱印」，帶來滿滿兔年喜氣！ 圖：四國水族館開發株式會社／提供

香川縣的「四國水族館」在2020年開幕，是疫情嚴峻下的新興魅力景點，以四國水景為主題，展現瀨戶內海、太平洋等海洋生態風貌。

去年11月館方推出第一批「魚朱印」，限量600張僅一個月就全部銷售一空！大受好評與期待再次販售的遊客眾多，因此「魚朱印」搭配上兔年新年的喜氣樣貌，即日起至1／31期間限定再次登場！

▲搭配迎接兔年，館內也能看到與兔子有關的6種海洋生物特展。 圖：四國水族館開發株式會社／提供

◎ 四國水族館 魚朱印

‧ 販售地點：四國水族館 海豚棟1樓服務中心

‧ 時間：9：00～17：30

‧ 費用：300日圓（限量300張）

■更多日本觀光情報請見「日本旅行情報局 大福家族」。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）