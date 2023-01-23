據《中國日報》報導，大陸「春節賀歲檔」有七部新電影登場。從數量到陣容，這七部新片堪稱實力雄厚。題材覆蓋喜劇、科幻、懸疑、體育、動畫等，相比往年更加豐富多元。據貓眼專業版數據，截至22日下午18時37分50秒，今日總票房達到16.04億元（人民幣，下同），並且仍在快速增長。電影《流浪地球2》上映首日，總票房超過5億。同時，兔年春節檔已有5部電影破億。

隨著春節檔電影拉開序幕，中國電影市場重現繁榮景象，不僅有不同類型國產片同時上映，多部好萊塢電影也將在第一季加入競爭行列，共同推高整體票房大盤和觀眾們的觀影意願。同時，中國電影市場的表現也提振了全球電影業的信心。

以迪士尼公司旗下的漫威影業為例，《黑豹2》將於2月7日登陸中國院線，《蟻人3》將於2月17日在中國上映。《華爾街日報》表示，在中國上映，讓迪士尼的人氣暴漲。

業內分析專家保羅·德加拉貝迪安（Paul Dergarabedian）在接受美國媒體採訪時表示：「中國是極其重要的市場，過去你必須抓住中國市場才能獲得全球性的成功。」

因中國一系列防疫舉措放寬調整，連續多日美國媒體刊文預測，對電影業而言，2023年將是票房更加強勁的一年。