台南市政府經發局推出發送50元市場抵用券的快閃促銷模式，成功創造人氣與話題，今年將延續去年熱潮，預計發放2萬張抵用券。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

去年6月疫情高原期，傳統市場及夜市人潮稀稀落落，業者生計大受影響，為了搶救買氣，台南市政府經發局推出發送50元市場抵用券的快閃促銷模式，成功創造人氣與話題，今年將延續去年熱潮，預計發放2萬張抵用券；此外，每百張還有藏驚喜紅包在裡頭，市長黃偉哲29日到白河市場發抵用券，吸引大批民眾排隊領取。

去年年中疫情下，傳統市場或夜市的人潮減少，台南市政府經發局推出發送50元抵用券的快閃促銷模式，希望協助攤商業者提高買氣。

經發局副局長蕭富仁表示，50元抵用券快閃促銷活動，受到許多好評，今年延續去年策略，將舉辦100場次、發送共計2萬張，今年特別的是，還有穿插一些驚喜紅包在裡頭，歡迎民眾來參與、試手氣。

白河市場歷史悠久，是溪北山區大型市場，以蔬菜及豬肉批發零售聞名，也是白河、後壁、東山3個區域民眾採購消費的聚集地，市場內還有鴨肉麵、豆菜麵、碗粿米糕等小吃名攤。

春節連假最後一天，黃偉哲上午到白河市場發送50元市場抵用券，還有促銷加碼抽福袋活動，最大獎項為10張50元市場抵用券，現場氣氛熱鬧滾滾。

黃偉哲除了發送50元市場抵用券，也向採買民眾及攤商拜年寒暄，他說，開春來到白河市場辦理促銷活動，希望不論是在地居民、尚未返鄉的遊子或是遊客都能多多在台南消費。