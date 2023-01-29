中國大陸2022年智慧手機市況慘淡，全年出貨量2.86億台，同比下降13.2%。據中國國際數據公司（IDC）發布的報告顯示，智慧手機市場衰退與疫情並無太大關係，主要還是市場飽和、產品創新不足、缺乏殺手級應用程式與消費者收入下滑等因素。

《快科技》引述IDC的手機季度跟蹤報告稱，中國大陸2022年第4季度智慧手機市場出貨量約7292萬台，同比下降12.6%；全年智慧手機市場出貨量約2.86億台，同比下降13.2%，創有史以來最大降幅。

報導說，時隔10年，大陸智慧手機市場出貨量再次回落到3億台以下市場大盤。其中第4季度，蘋果、vivo、榮耀、OPPO、小米等前5大廠商無一例外的遭遇出貨量大跌，跌幅從9%-35.5%不等，一片哀鴻。

從具體品牌表現來看，蘋果在第4季度出貨量在中國排名市場首位，雖然11月工廠意外的停工使得iPhone 14 Pro/Max 在一段時間內供應不足，但12月末生產已基本恢復，目前供應也完全正常。

IDC報告說， iPhone 14、Plus的市場需求在 「雙11」 促銷後下降明顯，最終蘋果在本季度的出貨量低於預期。全年來看，蘋果在大陸市場總出貨量位居第4位，全年同比僅下降4.4%。

vivo在第4季度位居大陸市場出貨量第2。憑藉在X系列投入，vivo在高端市場上的口碑逐漸建立，新款X90系列有不錯表現。其子品牌iQOO全年同比增長26.9%，網路與實體通路的合理佈局，使得2022年vivo大陸市場份額保持第1。

榮耀4季度則位居第3位。2022年主要廠商中，只有榮耀實現同比增長，增幅達到34.4%，全年總出貨量上升到第2位，市場份額達到歷史新高。

IDC高級分析師郭天翔指出，疫情對中國智慧手機市場影響很大，但本質上來看，疫情只是起到雪上加霜的作用。畢竟在2020年疫情發生前，中國智慧手機市場就已經開始連續下滑，疫情只是讓下滑幅度更大。

報導說，手機市場連續下降的主要原因，還是整個行業一直以來所認知的市場飽和、換機週期加長與技術瓶頸導致新產品創新不足等原因，再加上5G推動作用低於預期、缺乏新的殺手級應用，以及產品性能過剩等因素，最後才是疫情導致的消費者收入下降等消費信心不足問題。

IDC預測，2023年中國智慧手機市場前景依然難言樂觀，很難立即出現明顯反彈。只有隨著經濟大環境和收入的陸續好轉和增加，消費者信心恢復，市場需求才有望在今年下半年真正實現反彈。