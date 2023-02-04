中國大陸地區隨著穩經濟各項政策和疫情防控優化調整措施落實落細，市場銷售有所改善，2022年12月中國社會消費品零售總額為40,542億人民幣，年減1.8%，遠優於市場預期的年減8.6%。

隱形眼鏡產業已過了兩年的低潮期，2023年隱形眼鏡業者包括精華(1565)、望隼(4771)、晶碩(6491)、視陽(6782)、亨泰光(6747)等在大陸區的營運表現可望期待。

大陸解封後，市場預估大陸第2季起彩片需求將重返15~20%成長，精華積極議價希望能爭取更多的訂單，法人看好，2023年精華在大陸區營收成長有機會逾4成。而美國則將因客戶調整庫存，營收恐將年減3成左右；日本市場將會在下半年重回成長軌道。

晶碩2022年度營收創歷史高，受惠各區市場需求都在回升，法人認為2023年可望維持逐季成長走勢，現階段龜山廠月產能約落在8000萬片，預期到今年年底龜山廠、加上新開出大溪廠合計月產能將達1.25億片。