兔年到！前總統馬英九依往例親筆書寫春聯，免費發送給民眾，今年春聯內容為「虎嘯生威千山過，兔躍引暖萬木春」。有不少網友大讚馬前總統的字，但有位網友歪樓表示「平仄不對」，意外引來不少人討論。

馬英九今年春聯的寓意為虎年已經帶走疫情荊棘，兔年一定會迎來大地回春，希望能祝福台灣百業興隆，萬事如意。馬英九表示，過去幾年大家因疫情都過得很辛苦，但雨過終會天晴；靠著國人高度自律，台灣漸漸走出疫情陰霾，生活也逐步恢復正常，相信來年一定會更好。

馬英九兔年春聯曝光後，引來不少網友議論，並紛紛表示「馬前總統的字是真的好看」、「字真的是蠻好看的」、「被總統耽誤的書法家」、「反觀自自冉冉」、「下聯對的不好沒梗」、「沒有比較沒有傷害」、「民進黨執政後，反而懷念起馬了」。

此外，有網友則表示歪樓表示「平仄不對」，並認為馬身為前總統，總該能找到個詩詞高手寫份合平仄的春聯，「白浪費了那手政治人物中，還算可以的毛筆字」。該網友還幫忙改為「虎追白日千山過，兔麗青天萬木春」。對此，許多人則回文表示「兔子要怎麼附著在青天？文義不通」、「原來的有意境多了」、「虎騰生威千山過，兔躍引暖萬木春，改第二字即合平仄」。