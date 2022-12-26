台灣內需消費市場增溫，法人看好積極展店的寶雅(5904)及台灣電商龍頭富邦媒(8454)市佔率提升，預期兩家公司將是國內消費復甦的主要受惠者，富邦媒上週連3天獲外資及投信同步買進，寶雅也獲外資力挺，兩家公司盤中股價連袂上揚。

受惠於防疫解禁及邊境開放後經濟活動恢復常態，台灣內需消費市場快速回溫，隨著消費回流實體店面，客流量逐漸改善，經濟部公布今年11月零售業營業額年增1.4%，創連15紅，法人看好民間消費的成長動能將延續至2023年。

寶雅集團現有寶雅與以五金百貨為主的第二品牌寶家，截至11月底為止，全國共有302間寶雅、39間寶家；為精準掌握消費需求，寶雅新增主打以彩妝為主店型的POYA Beauty，並於12月17日在新店民權開出第1間店，根據寶雅規劃，POYA Beauty目標於都會及年輕人聚集的商圈展店，預估明年也有相關店型的展店。

寶雅國際今年前11月合併營收175.4億元，年增10.8%；寶雅國際表示，公司將持續展店，並加速數位布局，包括持續推廣POYA PAY行動支付、完善POYA BUY寶雅線上買，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗，預計對公司營運將帶來正面貢獻。

法人認為，寶雅持續展店及產品種類擴增將有助強化顧客忠誠度並確保市佔率上揚，帶動2023年獲利成長加速至29%，雖然消費從電商平台回流實體店面，但富邦媒在台灣電商市場擁有領導地位，預期公司市佔率將隨著品項擴增與規模效應進一步走升，兩家公司可望成為國內消費復甦主要受惠者，激勵兩家公司盤中股價逆勢走高。