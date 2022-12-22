黑金商機迷人，超商雙雄統一超(2912)及全家便利商店(5903)以差異化策略佈局，其中全家宣布全台首間「Let’s Cafe PLUS」品牌體驗店於台北中山雙連商圈正式開幕，統一超7-ELEVEN以「多品牌策略」及「差異化經營」CITY系列品牌，提升連鎖咖啡品牌市占率。

800億元黑金商機迷人，根據經濟部資料顯示，本土咖啡館展店快速，已較10年前成長1.6倍，本土咖啡館密度為全球之最，統一超及全家便利商店深耕咖啡市場多年，持續以差異化策略提升市佔率。

「全家」Let’s Cafe於2006年正式推出，咖啡專業與極選品質16年來深植人心，年銷1.6億杯圈粉無數，今(21)日重磅宣布：全台首間「Let’s Cafe PLUS」品牌體驗店於台北中山雙連商圈正式開幕。

全家便利商店商品本部黃君毅本部長表示，「全家」Let’s Cafe在2017年率先推出100%單一產區咖啡、隨買跨店取之便利創新寄杯模式後，成功吸引咖啡饕客定著，Let’s Cafe每年可創造達60億業績，此次以積累多年的咖啡專業與日本咖啡大廠UCC技術指導下，開出首間咖啡專門店「Let’s Cafe PLUS」，開發25款咖啡飲品與多款現做輕食，更對應時段別各異的顧客需求，供應方便上班族外帶的早餐組合、適合午後搭配咖啡或茶飲享用的克拉芙棒，同時提供下班可放鬆內用的調酒咖啡等，Let’s Cafe PLUS更承襲「全家」品牌DNA，選用玉美生技履歷蔬菜、潔淨標章認證的匠土司做為輕食關鍵食材，且愛護地球提供外帶循環杯的永續選項，同時導入快訂、快付、快送等便捷服務，透過集團資源深度整合，讓「Let’s Cafe PLUS」成為質感與品味雙重升級的咖啡體驗空間。

統一超7-ELEVEN深耕CITY系列品牌近20年，以「多品牌策略」及「差異化經營」CITY系列品牌，提升連鎖咖啡品牌市占率。

統一超表示，CITY PRIMA積極強化精品咖啡商品結構，瞄準800億元黑金商機，7-ELEVEN積極推動差異化精品咖啡市場經營，陸續推出「CITY PRIMA」、「！+？ CAFE RESERVE不可思議咖啡」雙高端精品咖啡品牌，目前CITY PRIMA已拓展逾5700間門市，已是在地規模最大精品咖啡連鎖品牌，同步持續快速展店，今年店數已較去年同期成長4成。

統一超7-ELEVEN預計自12月28日起限量推出「阿里山豐山藝伎咖啡」，搶攻精品咖啡市場，預計帶動相關業績成長2成。