跨年及農曆年將至，超商雙雄統一超(2912)及全家(5903)全力備戰，7-ELEVEN於各地跨年活動周邊門市較平日增加2倍備貨量，並針對民生必需品設立「錢兔似錦特惠專區」，以及於門市祭出多款清潔用品優惠方案，預計將帶動相關類別業績成長逾1成；「全家」則於跨年商圈店舖積極備戰，預估業績可望翻倍成長。

隨著疫情解封，全台各縣市緊鑼密鼓地籌備跨年活動，因應跨年、出遊人潮，統一超及全家便利商店也全力備戰，為提供跨年群眾便利購物需求，7-ELEVEN也針對各地跨年活動周邊的上百間風景區、交通轉運及觀光型商場門市全面備戰，同步因應低溫，加強「暖」商機備貨，較平日增加2倍的備貨量、並增加人力支援，希望衝高跨年銷售業績。

全家便利商店跨年商圈店舖也積極備貨，並推出限時三大優惠活動，包括：首推茶葉蛋2顆20元與隨買跨店取10顆100元等多重現煮蛋優惠、「全家」三大天王─Fami!ce全家霜淇淋、Let’s Cafe經典美式/拿鐵限時4天買一送一，「全家」App「隨買跨店取」也同步推出私品茶、Let’s Cafe最低5折優惠等，預估業績可望翻倍成長。

此外，統一超7-ELEVEN針對民生必需品設立「錢兔似錦特惠專區」，並於門市祭出多款清潔用品優惠方案。

統一超表示，觀察到不少小家庭、租屋族購物喜愛就近補給，三餐加上民生用品併買率更高，7-ELEVEN積極響應經濟部推動之平價專區政策，以「量販家庭」、「民生食飲」兩大策略，針對民生必需品設立「錢兔似錦特惠專區」，此外，農曆年前居家環境清潔需求比往常多出數倍，即日起至2023年1月24日止，7-ELEVEN同步推出線上線下活動，聚焦門市清潔用品爆殺優惠與量販規格洗劑預購，預計帶動相關類別業績成長逾1成。