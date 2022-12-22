受載板大廠下修資本支出無妄之災波及，散熱廠健策(3653)股價連幾天走弱，今天盤中股價逆勢下跌，不過，雖然遭逢無的放矢，健策訂單好消息不斷，美系半導體大廠伺服器新平台均熱片訂單於12月開始小量出貨，預計明年第1季起逐步放量，由於新平台均熱片產品為高毛利產品，對健策明年營收及獲利將有正面助益。

近期載板大廠下修資本支出，市場聯想恐是美系半導體大廠訂單不如預期，意外波及連接器廠嘉澤(3533)及健策，認為兩家公司營運也會受到影響，不過嘉澤表示，未聽聞訂單不如預期相關訊息，明年營運逐季成長趨勢不變；健策則表示，過去公司幾乎沒有美系半導體廠伺服器均熱片訂單，近期才正式切入伺服器新平台均熱片，不知傳聞所指為何，樂觀看待明年營運不變。

部分相關供應商認為，載板大廠下修資本支出，不排除與另一家PCB大廠大舉投資跨足載板市場，新產能陸續開出、競爭壓力浮現有關，單一公司下修資本支出不代表其他產業公司訂單也受影響。

健策因耕耘多年的美系半導體廠PC均熱片產品訂單到手，加上市佔率提升，今年均熱片產品營收年成長61%，明年除原有的產品，在伺服器新平台均熱片於今年12月開始出貨下，搭配ILM扣件，健策預期，2023年伺服器均熱片及ILM展望為4個笑臉。

據了解，由於新一代伺服器平台放入更大晶片及更多被動元件，基板變大，散熱要求更高，因此均熱片也變大且更厚，尺寸公差控制要更精準，難度相當高，連帶ASP及毛利率也高，隨著伺服器新平台均熱片出貨於明年第1季開始放量，有助於健策明年營收及獲利。

健策11月合併營收為11.95億元，月增8.66%，年增46.8%，為單月歷史次高，累計前11月合併營收為109.05億元，年增37.77%；原本健策預期，第4季可能因客戶庫存調整營運下滑，不過隨著新產品出貨持續成長，以及客戶訂單回流，有望優於預期。