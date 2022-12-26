不到一個禮拜就即將迎來2023年，許多人都十分關心自己的運勢，命理網站「運勢君」分享，生肖屬鼠、豬和虎的人，在2023年的偏財運旺盛，其中屬虎的人只要處理好自己的人際關係，對外人熱情積極、多行善助人，就能好運連連。

●生肖鼠

今年（2022年）屬鼠人的財運一般，但偏財運不錯，且這個好運氣能一直延續到2023年，雖然整體帶來的錢財不會太高，但也足以讓你們過得富足、輕鬆一點，偏財運會讓你們省下一筆開銷，像是有人會送給你們平時用的、吃的東西，那麼就要把省下來的錢做好財務規劃，而不是覺得手裡有閒錢，就隨便亂花，更重要的是，不要計較和貪心。

●生肖豬

屬豬人在2023年偏財運能提升，副業和投資都會有不錯的收益，在副業的幫助之下，你們未來1年的生活品質會變好很多，事業發展也會得到明顯的助力。不過要提醒屬豬人，2023年在行事上要靈活一點，跟風時下的紅利，就會有不錯的偏財收穫，但還是建議你們要積極一些，不要一直想著不勞而獲。

●生肖虎

屬虎人在2023年會有貴人相助，讓你們的偏財運變很旺，雖然不可能會直接給錢，但會為你們帶來不錯的賺錢機會，因此屬虎人在偏財運上升的同時，也要處理好自己的人際關係，對外人更加熱情積極一點、多行善助人，這樣就能吸引貴人，讓你們持續走好運。