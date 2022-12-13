行政院政務委員鄧振中日前透露，明年1月將就「台美21世紀倡議」11項議題中，擇一、二項進行小規模協商談判會議。據悉，該會議將為台美21世紀倡議啟動談判後的第二次實體會議，日期會在農曆年前，有望就優先議題先做「確定」。

台美21世紀貿易倡議自8月中宣布啟動談判，於11月8日、9日在美國紐約召開首次談判會議，外界關心目前的談判進度。對此，鄧振中日前出席工商協進會理監事會議時透露，明年1月將就「台美21世紀倡議」11項議題中，擇一、二項進行小規模協商談判會議，從小範圍開始談，以期達到在明年底前完成整個協議的談判，一旦談定，預期將對其他國家有示範作用。

據了解，在首次談判會議後，台美雙方已經進行數次的視訊會議，惟實體會議因碰到美國假期，預計在明年1月、農曆年前舉行，惟具體日期尚未敲定，我方將爭取在台灣舉辦。

對於能否在今年底有小部分成果，就優先議題簽BTA，官員表示還是會朝這個目標前進，就算沒有簽，優先議題也會大致談定。優先議題則包含貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規實務等四項。