在人際交往中，有的人嘴巴笨不太會說話，有的人則是會說好聽話誇讚他人，也因此容易拓展人脈，甚至還會為自己帶來好處，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙子座、雙魚座、天秤座擅長說好聽的話，讓聽的人心裡舒服，而受人喜愛。

▍雙子座

雙子座思維敏捷，伶牙俐齒，擅長說好聽的話，天生就知道如何討別人歡心的他們，總能精準把握別人當時的心思，然後對症下藥，什麼時候該說什麼、甚至能得起好效果，雙子座絕對勝人一籌，在社交場合中，雙子座往往靠著會說話而深受喜愛，人緣自然不會差。

▍雙魚座

溫文、善體人意，這是雙魚座給大多數人留下的印象，他們心思細膩，感染力強，敏感多疑，當發現別人身上的優點時，雙魚座會毫不掩飾誇讚，並發自內心恭維，讓聽的人心裡舒服，想不回報幾句也難。

▍天秤座

知道如何取悅別人、深諳人際交往之道這是天秤座的優勢，他們察言觀色的能力強，對於旁人的心思、需求，總能及時而精準地捕捉到，然後運用高超的講話技巧，恭維別人，把好聽話說得不著痕跡，自然容易博得好感。