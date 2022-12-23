2022年即將結束，明年運勢究竟如何，有哪些人會迎來好運呢？《靈匣網》近日分享5個越過越順遂的星座，2023年的事業與感情運都很好，工作上可以獲得升遷與加薪的機會，單身者能順利找到適合的對象。

1、 雙子座

雙子座腦筋動得很快，都會提早安排事情，使計畫能順利進行，在2022年終，他們的目標大多都有完成，雖然有遇到不少困難，但他們及時做調整，讓規劃大致上都有實現，今年結束後，他們又會著手安排明年的事情，未來工作上會被主管重用，人際關係方面，雙子座能獲得別人的信任，新的一年取得不小的成績。

2、 天秤座

天秤座2022年運勢不算太差，有些人在今年積累不少財富，得到期盼的機會，明年他們的運勢趨於穩定，由於對物質生活要求高，賺錢方面非常積極，過程中或許不輕鬆，但千萬不要放棄，努力會獲得相對應的收穫，而且感情方面，脫單機會高，他們本身就很有魅力，能夠吸引異性的關注，已婚者的婚姻生活穩定，和伴侶不會有太多爭執。

3、 雙魚座

雙魚座在2023年會有所成長，事業上獲得很多機會，讓他們能表現自己，只要能好好把握，就有晉升的可能，雙魚座做事細心又認真，所以容易獲主管認可，事業運相當不錯，不僅如此，他們金錢觀也隨年紀改變，開始存錢積累財富，學習理財知識，投資上會有所收穫。感情上他們一直都沒有問題，看待戀情順其自然，桃花運也會跟著來。

4、牡羊座

牡羊座在2023年會跨出一大步，工作上獲得許多機會，例如負責新的項目，或是擴展交友圈，是充滿發展性的一年，事業方面會輕鬆不少，容易獲得他人矚目，受到主管肯定，另外牡羊座個性樂觀開朗，人緣一直都很不錯，關鍵時刻能提供他們幫助。感情運也不算差，隨著交友圈擴大，能夠認識更多人，有機會遇到適合的對象。

5、金牛座

金牛座明年運勢相對於今年更順利，很少出現意外或困難，他們個性勤奮，非常重視事業發展，總是認真工作，2023年他們的運勢穩定，工作上不太會遇到問題，而且還能受主管關注，升遷機會大幅提高，而感情方面，單身者有可能脫單，已婚者與另一半的關係更親密，再加上金牛座開始主動拉近與對方的距離，對感情發展更有幫助。