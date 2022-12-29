即將揮別2022年，過完新年緊接著農曆年就要到來，命理專家柯柏成在臉書上分享，虎年的最後一次天赦日是在2023年1月6日，也就是農曆臘月15日，緊接在24節氣的「小寒」交節氣後，而「小寒」將於2023年1月5日晚上22時54分交節氣，因此所有不順都能趁這天做清理，另外柯柏成也教大家煮錢水轉運法，並祭拜時準備脫殼類的供品來掃除厄運，也特別提醒「小寒」當天不得殺生，建議吃素食為佳。

柯柏成說，虎年的不順都可以利用這天做個清理，民俗上除夕前大掃除是慣例，因此環境上的清理也配合運勢上做個同步調整，例如上次天赦日留下的錢水，可以在這一天將舊的拿去澆花，放聚寶盆裡的錢可以拿去做捐獻公益，當天再煮過一遍新的錢水。

柯柏成提到，例如符咒要移除、舊的春聯要清理，都要善用這百無禁忌的這一天，利用天赦日焚香祈求或到廟裡祈求懺悔赦罪，若是久病不癒的病痛、事業不順、求身體健康、求官司糾紛化解等都特別靈驗。

柯柏成指出，這次的天赦日可以去廟裡祭拜時備上脫殼類的供品，例如花生、開心果、橘子、龍眼、核桃，需要剝皮去殼的供品供奉，象徵去掉厄運迎來嶄新的一年，供奉時需完整，帶回食用再將殼皮去掉。

柯柏成提醒，雖說這一天百無禁忌，但有件事情還是做不得，就是殺生，由於天赦是指上天赦免罪過之日，因此絕對避免殺生，在古時候即使是屠宰場，這一天也是休市，為合天地好生之德的本心，如果有誠心拜懺，或有事期望上天垂憐，建議這一天能夠吃素食為佳。