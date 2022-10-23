今（23日）晚上6點26分進入24節氣中的「霜降」，天氣漸冷、初霜出現，意味著冬天就要到了！命理師楊登嵙在命理專欄《旺好運》發文提醒，霜降期間生肖屬兔、龍、馬、狗者要特別注意健康狀況，特別是腸胃及呼吸系統方面容易出問題，另外不可參與危險性高的活動，以免招來血光之災。

楊登嵙表示，24節氣中的「霜降」含有天氣漸冷、初霜出現的意思，是秋季的最後一個節氣，也意味著冬天即將到來。

楊登嵙提醒，霜降期間（23日到11月7日）生肖屬兔、龍、馬、狗者要多注意健康狀況，尤其腸胃及呼吸系統方面容易出問題，生冷、油炸類的食物少吃爲宜，若有小病痛應盡快就醫治療，切勿拖延，生活作息也要有規律，避免勞損，才可防範未然，另外不可參與危險性高的活動，慎防引起血光之災。

楊登嵙指出，民間有句諺語「一年補透透，不如補霜降」，意味著霜降是調養肺脾和心腎的好時機，除了添衣保暖全身，飲食方面也應避免攝取過多辛辣刺激物，盡量多吃些滋陰、潤肺、補液生津的食物，如梨、芝麻、蜂蜜、南瓜、板栗、柿子、蓮藕、山藥、白蘿蔔等。