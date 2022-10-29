故宮博物院3件文物遭到損壞，引發外界高度關注。民進黨立委林宜瑾認為，危機可以是轉機，是時候對故宮博物院做出總體檢，包含精進文物包裝方式、建置資訊化系統，以及修正國立故宮博物院典藏文物管理作業要點。

林宜瑾指出，故宮博物院是老牌博物館，內部有些老舊壞習慣必須改革。首先，要精進文物包裝方式，如瓷器這種經不起碰撞的文物，應該從原先多件擺在一盒的舊方法，改革為「一物一盒」妥善保存。

其次，故宮博物院文物提取記錄，迄今仍依賴紙本作業，實在相當荒唐、簡陋，因此林宜瑾要求故宮博物院加速建置資訊化系統，完整處置文物的提取記錄。據了解，系統已近測試階段，未來將逐步追蹤、補正過往文物的提取狀況。

最後，《國立故宮博物院典藏文物管理作業要點》應即刻修正。林宜瑾認為，故宮博物院作為世界級博物館，承擔著守護人類重要文化資產的任務，也應當強化可問責性，建置完整的文物毀損通報程序。於內，第一時間讓最高主管，也就是院長知道文物毀損狀況；於外，則應明定公開向國人報告文物毀損的機制，導入全民監督，故她要求故宮博物院即刻修正《國立故宮博物院典藏文物管理作業要點》。

林宜瑾強調，針對本次人為疏失的究責國人相當關心，她已要求故宮立刻召開考績會，自己也會提出相關預算提案來監督，讓責任得以被釐清、懲處公正嚴明。