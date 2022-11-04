世界領先開放原始碼軟體解決方案供應商Red Hat與IBM研究院（IBM Research）宣布推出第一個專為Ansible和IT自動化產業打造智慧功能、自然語言處理能力的社群專案—Project Wisdom。此專案運用人工智慧（AI）模型提升IT自動化開發者的生產力，並協助具有不同技能與背景的 IT 專業人員實踐和理解IT自動化。

Red Hat技術長暨全球工程資深副總裁Chris Wright表示，這項專案說明AI如何自根本推動業務創新，同時延伸營運團隊原有能力至其他業務範圍。企業可藉由智慧解決方案降低進入門檻，解決逐漸擴大的技能差距挑戰，並打破企業穀倉效應，重新定義工作模式。

IBM 研究院首席科學家、IBM院士暨IBM技術社群副總裁Ruchir Puri 表示，Project Wisdom證明結合最新的AI與軟體可在技術領域及企業之間帶來轉機；同樣振奮人心的是，我們將持續透過現今的AI與混合雲技術推動未來電腦和系統發展。

根據IDC 2021年的一項預測，至2026年85％企業將結合人類技能與 AI、機器學習（ML）、自然語言處理（NLP）與圖形辨識打造企業前瞻思維，提升員工25％生產力與效率。此外，機器學習、深度學習、自然語言處理、圖形辨識和知識圖譜等技術也正在提供愈趨準確與具備情境感知的見解、預測及建議。

Project Wisdom源自IBM的AI基礎模型「AI for Code」，使用者僅需輸入簡單的英文語句即能產生指令，Project Wisdom接著會解析句子與建構使用者要求的自動化工作流程，並編寫成Ansible Playbook 形式，自動執行任意數量的IT任務。有別於其他AI驅動的程式碼工具，Project Wisdom並非著重應用程式開發，而是協助企業解決因擴大採用混合雲變得日益複雜的企業IT挑戰。